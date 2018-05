Michael Pachter: Rare è peggiorata sempre di più, meglio di Sea of Thieves non poteva fare

Sea of Thieves è stata la prima esclusiva di peso lanciata da Microsoft quest'anno. La redazione di GamingBolt ha chiesto al noto analista di Wedbush Securities Michael Pachter cosa ne pensa dell'ultimo lavoro di Rare e la sua risposta, siamo sicuri, non mancherà di far discutere.

Nello specifico, gli è stato chiesto come mai, secondo lui, Sea of Thieves non è stato accolto con lo stesso entusiasmo che critica e videogiocatori hanno riservato alle recenti esclusive Nintendo e Sony, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e God of War. Questa è stata la sua risposta: "Io credo, con il massimo rispetto, che gli studi di Microsoft abbiano una scarsa capacità di innovare. I ragazzi di 343 Industries fanno Halo, il che è grandioso e anche molto impegnativo, poiché devono uscire con un nuovo episodio ogni 2-3 anni. Quelli di The Coalition fanno Gears of War, per il quale vale lo stesso discorso. Rare, dal canto suo, non è molto brava ad innovare".

"Penso che Microsoft decida che tipo di gioco creare in base al talento dei propri team. Per quanto riguarda Rare, io credo che [Sea of Thieves] sia il massimo che potesse fare. Ora ci sono in giro numerosi rumor secondo i quali Microsoft sia in procinto di acquistare qualche compagnia. Questo perché sono in molti a credere che Microsoft abbia bisogno di più titoli first-party".

Pachter, parlando più in generale, ha poi aggiunto che non gradisce molto i titoli basati sui pirati, adatti solo ad un pubblico di nicchia: "Io credo che il genere dei pirati sia oltraggiosamente stupido. Non mi è piaciuto Assassin's Creed 4: Black Flag proprio per la presenza degli elementi pirateschi. Sono per un pubblico di nicchia, non sono motivato abbastanza per andare alla ricerca di 400 forzieri dei tesori da caricare sulla mia nave. Non mi piacciono neppure i titoli dove gli altri sono in grado di prenderti le tue cose".

Tornando sulla questione delle esclusive, ha dichiarato: "Io credo che Sony abbia molti più studi di talento, che hanno creato molti giochi con punteggio 90+. Microsoft non ne ha abbastanza. Avevano Lionhead e non ha funzionato molto bene. Sono rimasti bloccati con Rare per 20 anni, ma neppure è andata bene. Credo che Rare sia peggiorata sempre di più nel corso del tempo".

Cosa ne pensate della parole di Pachter? Siete d'accordo con lui, o credete che abbia esagerato nei confronti di Rare, Sea of Thieves e del genere piratesco in generale?