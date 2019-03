L'annuncio di Google Stadia alla GDC 2019 continua a calamitare le attenzioni dei fan di videogiochi e della stampa di settore. Non è un caso, quindi, se il VP di Google Phil Harrison ha colto al volo l'opportunità fornitagli dai colleghi di GamesIndustry per illustrare il punto di vista di Big B sul futuro del gaming.

"Siamo assolutamente fermi nell'intenzione di non star creando e di un voler creare in futuro una console", ha spiegato in maniera perentoria il dirigente di Google prima di approfondire la questione e affermare che "non stiamo rompendo col passato o cercando di prendere le distanze dalla storia del settore, perchè senza quella ricca storia con cui sono stato intrecciato per tutta la mia vita oggi non staremmo qui".

"Negli ultimi 40 anni, il settore dei videogiochi è stato incentrato sui dispositivi", ha poi continuato Harrison per discutere della direzione che ha deciso di prendere il colosso di Mountain View con il progetto di Stadia spiegando agli sviluppatori che "internet è il vostro negozio, e la rete di data center sono la vostra piattaforma".

Quando al futuro, e all'inevitabile confronto che avrà luogo tra Google Stadia e le console next-gen come PS5 e Xbox Scarlett, il dirigente del gigante tecnologico a stelle e strisce ha dichiarato che "penso che sia un momento davvero eccitante per l'industria. Il mondo intero non passera a questo nuovo modello (il game streaming, ndr) da un giorno all'altro e ci vorrà del tempo per realizzare ogni aspetto di questa promessa. Ma è un passaggio fondamentale, una strada a senso unico in cui l'industria videoludica si sta muovendo in maniera inevitabile".

Nel lasciare a voi ogni giudizio o commento alle parole di Harrison, ricordiamo a chi ci segue che Google Stadia uscirà nel 2019 in Europa e Nord America, con prezzi e modalità di accesso al catalogo digitale di titoli in game streaming che saranno definiti nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente entro l'estate.