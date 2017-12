Per Phil Spencer i videogiochi sono "una forma d'arte davvero speciale"

Nella giornata di ieri, il boss diè intervenuto durante la trasmissioneper esporre alcuni suoi pensieri sui videogiochi e per rivelare aneddoti sul suo lavoro, sul team e sulle console della casa di Redmond.

Innanzitutto, Spencer considera i videogiochi "una forma d'arte davvero speciale", e crede che possano rappresentare una cosa davvero positiva per la società. Ritiene inoltre che Microsoft abbia l'opportunità unica di poter rendere il gaming accessibile a tante nuove persone, e nonostante l'enorme competitività di questo mercato non vorrebbe che venisse monopolizzato da una singola compagnia, un'evenienza che potrebbe fare del male all'intera industria.

Ha poi rivelato che è stato direttamente coinvolto nella discussioni riguardo alle sigle delle console, S e X, e che alla fine di numerose sessioni di brainstorming, riunioni con il reparto marketing, e accurate ricerche per evitare che venissero infranti dei marchi registrati, è stato lui a prendere la decisione finale.

Phil Spencer ha definito la divisione Xbox "fantastica", piena di persone brillanti ("le migliori del mondo") e ricca di idee, che purtroppo non sempre possono essere messe in pratica a causa della carenza di personale, tempo e soldi. In ogni caso, ha affermato di amare letteralmente il suo lavoro.

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi ricordiamo che l'ultima console di Microsoft, Xbox One X, è attualmente disponibile all'acquisto a 499 euro. Stando a quanto dichiarato dal CEO Satya Nadella, i fan le stanno riservando una grande accoglienza.