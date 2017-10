Per Playful Corp la differenza tra Xbox One X e Xbox One è destinata a crescere

Mostrata durante l'E3 2017 disi presenta come esclusiva capace di girare alla risoluzionesu, mentre scalerà in 1080p a 30 fps su

In una recente intervista condotta da GameSpot, il CEO di Playful Corp., Paul Bettner, ha dichiarato che la differente potenza tra il modello base della console e Xbox One X è destinata a crescere con il passare del tempo.

"Non abbiamo dovuto fare interventi aggiuntivi per far girare il titolo da 1080p a 30fps su Xbox One S a 4K a 60 fps su Xbox One X", ha dichiarato Bettner.

"Per noi è stato un grande vantaggio nel realizzare il gioco su entrambe le piattaforme. Se lo stesso vale per gli altri sviluppatori è una cosa fenomenale, in quanto non richiede sforzi aggiuntivi per le operazioni di porting".

"Credo che ci saranno sviluppatori che spingeranno ancora di più l'hardware di Xbox One X, e a quel punto la differenza di prestazioni tra le due macchine di Microsoft sarà ancora più grande".

Super Lucky's Tale uscirà il prossimo 7 novembre su Xbox One e PC Windows 10.