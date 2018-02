Per la prima volta dal lancio, numeri in calo per la playerbase di PUBG su PC

Per la prima volta dal lancio avvenuto durante il mese di marzo 2017, la playerbase PC dell'ormai celebreha registrato un calo durante i primi sette giorni di febbraio.

Un risultato che sarebbe stato ritenuto perfettamente comprensibile per qualunque altro gioco con alle spalle ormai quasi un anno di vita, ma non per PUBG, che fino ad oggi aveva goduto di una costante, e spesso sorprendente crescita del suo bacino di utenza (toccando il picco positivo del 300%). I numeri, a dire il vero, sono diventati più moderati già a partire da dicembre 2017 e gennaio 2018, lasso di tempo in cui la crescita degli utenti è stata "solo" pari al 10%. Secondo quanto riferiscono i numeri di Steam Charts, si è ora registrato un calo dell'1.74% dei giocatori, avvenimento senza precedenti per il Battle Royale di Bluehole.

Naturalmente, di fronte al vasto numero di utenti di cui può vantare il gioco, non si può parlare di un evento particolarmente preoccupante. Tuttavia, è possibile che i numeri della playerbase possano ormai essersi assestati in una situazione regolare e normalizzata. Questo potrebbe essere dovuto ad una parziale perdita di interesse nei confronti del gioco, o forse la colpa è da imputare ai vari problemi riscontrati con i cheater cinesi. Staremo a vedere se in futuro la playerbase del gioco tornerà a crescere in maniera esponenziale come accaduto nei precedenti mesi, magari grazie a qualche interessante update su cui potrebbe essere al lavoro PUBG Corp.