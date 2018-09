Per la prima volta dopo un anno, PUBG scende al di sotto del milione di giocatori connessi

Dopo aver raggiunto e superato il milione di giocatori connessi in contemporanea a settembre 2017, Playerunknown Battlegrounds non era mai sceso al di sotto di questa soglia. Almeno fino a poche ore fa.

Durante il suo periodo di massimo splendore, PUBG era riuscito a superare quota tre milioni di utenti connessi contemporaneamente, ma era da ormai qualche mese che non faceva registrare numeri del genere, complice lo spropositato successo di Fortnite. Quest'oggi, per la prima volta in 12 mesi, il rinomato sparatutto di Brendan Greene è sceso al di sotto della soglia del milione di giocatori, totalizzandone "solamente" 960.000. In tanti ipotizzano che la causa di questo "crollo" sia dovuto al lancio della beta di Blackout, la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 che nelle ultime ore ha riscosso parecchio successo su Twitch, balzando in testa alla classifica dei giochi più visti sulla celebre piattaforma di livestreaming. Che ne pensate?

Rimanendo in tema, ricordiamo ai lettori che pochi giorni fa ha debuttato su Xbox One la versione 1.0 di Playerunknown Battlegrounds che ha introdotto, fra le altre cose, la mappa Sanhok, la modalità speciale Guerra, gli achievements, una nuova interfaccia e un nuovo sistema di loot box con valuta in-game.