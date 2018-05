Per Square-Enix, Final Fantasy XV è il gioco giusto per iniziare a supportare le mod su PC

A differenza delle compagnia occidentali, che tendenzialmente si dimostrano più aperte verso l'argomento, spesso le software house giapponesi si sono dimostrate restie a supportare i mod tool su PC. Square-Enix ha deciso di cambiare rotta con Final Fantasy XV, che presto permetterà agli utenti di personalizzare l'esperienza.

"Stiamo dando supporto alle mod per dar vita a qualche tipo di connessione fra i giocatori in tutto il mondo. Per quanto non si parli di un'esperienza multiplayer, dà pur sempre la sensazione di un qualcosa di più grande, grazie al bilaterale approccio che permette di avere sia più contenuti riguardanti la storia, sia novità a cadenza giornaliera con cui i giocatori possono personalizzare la propria esperienza.

Il level editor concederà ai giocatori la possibilità di creare da soli dei piccoli eventi. Solo il fatto di vedere come gli utenti sceglieranno di giocare il titolo, ci rende entusiasti. Per quanto riguarda noi, abbiamo semplicemente l'intenzione di fornire la piattaforma sulla quale verranno rilasciati tutti i nostri mod tool, e quindi lasceremo che si scatenino e si divertano".

Sarà quindi questo il punto di partenza da cui includere sempre, d'ora in avanti, il supporto alle mod su PC per Square-Enix? Questa la replica del live services manager Shigefumi Tanaka:

"Penso che il supporto alle mod lo teniamo in considerazione solo se quel progetto si presta bene alla cosa. Penso anche che guarderemo con molto interesse a ciò che creeranno i fan. Una volta che i tool saranno disponibili, vedremo come si evolverà la situazione. In generale, credo che i giochi Square-Enix non si prestino molto alle mod. È un primo passo in tanti sensi. Penso che questo potrà settare un nuovo standard, o quantomeno dare il là a nuove idee di gameplay per noi in futuro".

Final Fantasy XV è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il gioco si arricchirà in futuro, oltre che delle mod su PC, anche di 4 ulteriori DLC con finale alternativo e tanti altri contenuti.