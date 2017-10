è da oggi disponibile per l’acquisto su Nintendo Switch al prezzo di 13.99 euro, e su Youtube sono già comparsi alcuni video-gameplay che offrono una piccola panoramica di questa nuova edizione. In apertura di notizia vi proponiamo un filmato che vi mostra i primi trenta minuti dell’avventura.

Perception è un intenso thriller psicologico in prima persona in cui i giocatori interpreteranno la parte di Cassie Thornton, una donna non vedente chiamata a scoprire i misteri di una sinistra villa abbandonata usando esclusivamente l'ecolocalizzazione. Il titolo è disponibile da qualche tempo anche su Playstation 4, Xbox One e PC, per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione.