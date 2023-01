Ecco perché AEW Fight Forever non ha ancora una data di uscita

Secondo quanto riportato da WrestleZone, THQ Nordic non avrebbe ancora svelato la data di uscita di AEW Fight Forever a causa di una controversia con l'ESRB, ente americano che si occupa di valutare i videogiochi in uscita, equivalente del nostro PEGI europeo.

Il publisher del nuovo gioco di wrestling su licenza All Elite Wrestling starebbe puntando ad ottenere un rating Teen (T) ma a quanto pare l'Entertainment Software Ratings Board non è d'accordo a causa dell'alta quantità di sangue e violenza presenti nel gioco. La controversia sembra però in via di risoluzione e AEW Fight Forever potrebbe presto ottenere la valutazione desiderata, solo a quel punto THQ Nordic annuncerà la data di uscita.

Si pensa, idealmente, che febbraio possa essere il mese adatto per ricevere novità su All Elite Wrestling Fight Forever, il periodo compreso tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera è da sempre uno dei più caldi per il wrestling a stelle e strisce e probabilmente THQ Nordic non si farà sfuggire l'occasione di nuovi annunci legati a Fight Forever, magari svelando proprio la data di uscita.

Nel frattempo, 2K Games ha annunciato WWE 2K23 in uscita il prossimo mese di marzo, restiamo in attesa di capire invece quando uscirà AEW Fight Forever.