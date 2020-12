Perché Apex ha avuto più successo di Titanfall? Ce lo spiega Respawn

Dopo essere stato lanciato a sorpresa nel febbraio del 2019, Apex Legends continua ad essere uno dei Battle Royale più apprezzati in circolazione. Nonostante questo, alcuni giocatori sono rimasti delusi dalla mancata implementazione del caratteristico Wall Running di Titanfall all'interno dello shooter di Respawn Entertainment.

Essendo una delle meccaniche maggiormente riuscite della serie di Titanfall, i fan della serie avrebbero voluto vederla applicata anche all'interno di Apex Legends. Tuttavia, sulle pagine di reddit, è stato direttamente uno sviluppatore della software house a spiegare i motivi per cui un'operazione del genere non è possibile da attuare.

Secondo gli stessi creatori dei due sparatutto, Apex e Titanfall sono due giochi completamente diversi. Il primo richiede riflessi istantanei, velocità di pensiero, mira immediata e precisa, e prevede che i nemici possano eludere le offensive del giocatore tramite un sistema di movimento frenetico e contestuale. Apex, invece, è un gioco più compassato, maggiormente basato sulle dinamiche di squadra, e che concede al giocatore qualche secondo di riflessione in più prima di prendere la prossima decisione. L'implementazione del Wall Running, quindi, andrebbe a cozzare con la filosofia di gioco del Battle Royale, e metterebbe in difficoltà i giocatori che si troverebbero così costretti a mettersi al passo di frequenze di gioco improvvisamente più elevate.

Interessante la conclusione dell'intervento dello sviluppatore, che spiega come, secondo il suo punto di vista, sta proprio nel ritmo del gameplay la mossa vincente di Apex sul lungo periodo. Un fattore a cui si contrappone Titanfall, il quale tende più a far "consumare" in fretta e furia l'esperienza che offre:

"I giochi sono molto più godibili quando puoi raccontare una storia di quello che hai appena vissuto, e quando queste storie sono ogni volta l'una diversa dall'altra. La gente ha amato l'euforia che ti trasmette Titanfall, ma poi si è stancata rapidamente. Certo, lo zoccolo duro dell'utenza ci avrà giocato a lungo, ma è il classico titolo che adori per un paio di settimane e poi lo metti da parte. Sono arrivato in Respawn, e dei designer più furbi di me hanno fatto delle scelte riguardo al sistema di movimento, e sembra che ci abbiano visto giusto: le persone giocano ancora ad Apex".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è da poco stato pubblicato la nuova Storia di Frontiera di Apex Legends incentrata sulle origini di Pathfinder. Respawn si è detta al lavoro su una nuova IP, e l'arrivo di Titanfall 3 sembra ogni giorni più lontano.