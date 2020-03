Perché Baldur's Gate 3 ha un sistema di combattimento a turni? Ce lo spiega Larian!

La prima cosa che è balzata all'occhio ai fan di lunga data durante il reveal di Baldur's Gate 3, è stata la presenza di un sistema di combattimento a turni. La saga, infatti, si è sempre contraddistinta per un combat system in tempo reale, pertanto il cambiamento non è passato affatto inosservato.

Come mai Larian Studios ha deciso di stravolgere un elemento così importante? Lo ha spiegato il produttore esecutivo David Walgrave in un'intervista concessa ad Eurogamer.net: "Le scelte che abbiamo fatto sono nostre. Perché abbiamo optato per un sistema a turni piuttosto che per uno in tempo reale con delle pause? Perché Dungeons & Dragons è un gioco a turni e perché siamo davvero bravi con il combattimento a turni. Credo che quello sia uno dei nostri punti di forza, scegliere un sistema in tempo reale con la pausa solo perché ce l'ha l'originale avrebbe rappresentato un rischio. Questo perché il team avrebbe dovuto pensare in maniera completamente differente, e non ci sentivamo a nostro agio in quel modo. Normalmente sperimentiamo molto. Di solito ci proviamo prima di prendere una decisione, ma in questo caso non l'abbiamo fatto, abbiamo solamente detto: 'Ok, sarà a turni'".

I giochi della serie Divinity: Original Sin, indubbiamente quelli di maggior successo per la compagnia, prevedono un sistema di combattimento a turni, pertanto l'esperienza di Larian Studios in materia è più che evidente. Voi cosa ne pensate di questo cambiamento? Se volete saperne di più sul nuovo gioco, in uscita in Accesso Anticipato su Google Stadia e PC a fine 2020, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Baldur's Gate 3.