Perché la base di Nintendo Switch lampeggia e come risolvere?

L'uscita sul mercato di Nintendo Switch nel corso del 2017 ha contribuito a modificare la percezione del mercato videoludico da parte dei consumatori, grazie alla natura ibrida dell'ultima console del colosso giapponese che permette di giocare sia collegati alla TV che in portabilità.

La console vera e propria è composta dallo schermo e dall'hardware della macchina, dai due JoyCon che possono essere inseriti o staccati a piacimento, e da una base in cui inserire la Switch quando la si vuole collegare a una TV. La base si occupa quindi di trasferire il segnale video al monitor a cui è stata attaccata.

Per monitorare lo stato della console quando si trova in modalità docked, la base di Switch dispone di alcuni LED che all'occorrenza si illuminano per segnalare l'insorgere di eventuali problemi. In caso il LED relativo all’uscita TV posto sul lato anteriore della base iniziasse a lampeggiare in maniera anomala, per individuare e risolvere il problema in questione potrete seguire la seguente procedura:

rimuovete Nintendo Switch dalla base ed assicuratevi di aver installato l'aggiornamento di sistema più recente: in caso affermativo, riavviate la console tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi e selezionando poi Opzioni di spegnimento > Riavvia

scollegate il cavo HDMI dalla base, dopodiché scollegate l'alimentatore da entrambe le estremità per almeno 30 secondi e verificate che l'alimentatore utilizzato sia quello ufficiale di Nintendo Switch ( modello HAC-002 )

verificate che sia in uso la base ufficiale di Nintendo Switch ( modello HAC-007 )

ricollegate il cavo alimentatore e il cavo HDMI

reinserite la console accesa all'interno della base, assicurandovi che lo schermo sia rivolto nella stessa direzione del pannello anteriore della base stessa, come mostrato dalle immagini sul sito di Nintendo.

Nel caso in cui il problema non dovesse risolversi, potreste essere costretti a dover sostituire la base originale oppure addirittura l'intera console: in entrambi i casi, dirigetevi sul sito ufficiale per aprire una pratica di riparazione per Nintendo Switch.