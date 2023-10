Perché Basim vuole uccidere Eivor in Assassin's Creed Valhalla?

La storia di Assassin’s Creed Valhalla nasconde dei traditori e anche uno degli antagonisti più apprezzati dalla community. Assassin’s Creed Valhalla cela un finale sorprendente ma complicato e in questo articolo proviamo a fare chiarezza su un punto in particolare: perché Basim vuole uccidere Eivor?

Basim vuole uccidere Eivor a causa di un rancore che risale alle loro vite passate. Eivor, infatti, è in realtà una reincarnazione del dio nordico, Odino, mentre Basim è la reincarnazione di Loki, la divinità nordica che rappresenta il genio del male.

Nella trama della mitologia norrena all'interno del gioco, Odino imprigiona un lupo di nome Fenrir, che in realtà è il figlio di Loki. Nonostante le richieste di pietà di Loki, Odino non si risparmia dal maltrattare Fenrir in ogni modo possibile. Questo trattamento alimenta il risentimento di Loki nei confronti di Odino. Man mano che la storia procede, il dissapore aumenta, al punto che Loki ordisce un piano contro Odino, escogitando una trappola ai suoi danni all’insaputa degli altri dèi. Sia Loki che Odino, tuttavia, sono ignari del fatto che ogni loro azione in questo conflitto li avvicina sempre più al Ragnarok, l'apocalisse norrena.

In realtà, Basim, che altri non è se non la reincarnazione di Loki, è l’artefice del grande inganno di tutta la storia di Assassin’s Creed Valhalla. Ha mantenuto il suo rancore nei confronti di Odino per secoli. Anche se inizialmente agisce nelle vesti di alleato e mentore di Eivor, regalandogli la Lama Celata e mostrando loro come usarla, dietro le quinte trama nell’ombra e nutre il proprio rancore, pregustando il momento nel quale potrà uccidere Eivor.

