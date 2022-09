Perché Battlefield 2042 non ha avuto successo? Lo spiega Vince Zampella di EA

Dopo aver discusso del futuro narrativo di Battlefield con Ridgeline, il boss del franchise sparatutto di Electronic Arts, Vince Zampella, elenca quelli che, a suo giudizio, sono stati i motivi dell'insuccesso di Battlefield 2042.

Il fondatore di Respawn Entertainment ha toccato questo delicato argomento scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Barrons.com: nel corso dell'intervista, Zampella ha candidamente ammesso che con BF2042 "ci siamo allontanati un po' troppo da quello che è sempre stato il franchise di Battlefield. Voglio dire, il team di sviluppo ha cercato di concretizzare due aspetti che forse erano troppo ambiziosi, penso ad esempio all'aumento del numero di giocatori. Non credo che abbiano passato abbastanza tempo a far aderire questa nuova visione agli aspetti che hanno reso sempre divertente la serie".

Il nuovo responsabile del franchise di Battlefield, però, non rinnega quanto deciso dai suoi predecessori, salvo poi manifestare la sua delusione nel constatare come l'aumento del numero di giocatori e aspetti come la riformulazione delle Classi in Specialisti non siano stati gestiti nel migliore dei modi, da qui l'insuccesso commerciale e le critiche mosse dai fan di lungo corso della serie di Battlefield. Per Zampella, infatti, "non erano delle idee cattive. Ma il modo in cui tutto è stato impostato non ha permesso agli sviluppatori di eseguire al meglio delle idee".

Dal tumultuoso lancio ad oggi, se non altro, EA Dice e Ripple Effect stanno provando a risollevare le sorti dell'FPS, come dimostrano le aggiunte che hanno accompagnato il lancio della fase ingame Maestria delle Armi, la Stagione 2 di Battledield 2042, o la promessa di inaugurare la prossima Season con il ritorno al vecchio sistema delle Classi.