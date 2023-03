Perché Bloodborne 2 non è ancora uscito? Il gioco FromSoftware avrebbe meritato un sequel

Il 24 marzo scorso Bloodborne ha compiuto otto anni, il gioco di FromSoftware è stato lanciato nel marzo 2015 in esclusiva su PlayStation 4, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica. Ma come mai in questi anni lo studio giapponese non ha pubblicato un sequel? Eppure Bloodborne 2 è davvero attesissimo...

Bloodborne 2 rientra di diritto tra i sequel dei videogiochi che stiamo aspettando invano da anni e ancora oggi non abbiamo informazioni concrete su un possibile secondo episodio della saga. I motivi possono essere molti, proviamo ad analizzarli insieme.

Il primo motivo, banalmente, può essere ricercato nella volontà di FromSoftware di dedicarsi ad altri progetti, dopo Bloodborne lo studio giapponese ha concluso la trilogia di Dark Souls (Dark Souls III è uscito nel 2016) per poi dedicarsi a Sekiro Shadows Die Twice, Dèracinè e sopratutto Elden Ring, ad oggi il più grande successo del team di Miyazaki con oltre venti milioni di copie vendute in un anno. E non dimentichiamoci Armored Core 6 attualmente in fase di sviluppo.

E' probabile dunque che i lavori su questi progetti abbiano allontanato FromSoftware da un sequel del gioco, inoltre bisogna considerare anche possibili difficoltà legate al coinvolgimento di PlayStation: Bloodborne è stato sviluppato in collaborazione con Sony Japan Studio, entità che non esiste più dal 2021 e dalle cui ceneri è nato Team Asobi, autori della serie Astro.

Magari iil progetto si è arenato di fronte a problemi logistici e/o burocratici, o perché no ad interessi economici. Secondo i dati più recenti, Bloodborne ha venduto due milioni di copie a settembre 2015, questa cifra è sicuramente cresciuta nel corso del tempo ma probabilmente non ha raggiunto le previsioni di vendita fissate dal publisher, al pari di altre esclusive Sony lanciate nello stesso anno, come The Order 1886 e Until Dawn, ad esempio.

Non è escluso dunque che l'investimento richiesto per Bloodborne 2 sia stato ritenuto troppo oneroso a seguito di dati di vendita non all'altezza delle aspettative iniziali. In ogni caso, ad oggi un Bloodborne 2 sembra improbabile, anche se come sappiamo niente è impossibile nel mondo dei videogiochi.