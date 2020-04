Ecco perchè Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered non ha il multiplayer

L'arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è stato accolto positivamente dal pubblico tuttavia sono in molti a chiedersi come mai il gioco sia privo del comparto multiplayer, presentando di fatto (come chiarito dal titolo) solamente la campagna.

Il motivo alla base di questa scelta è stato spiegato da Activision con un post sul blog ufficiale, nel quale viene chiarito che il multiplayer online avrebbe frammentato ulteriormente la community di COD, attualmente impegnata su Call of Duty Modern Warfare e da poco su COD Warzone. Al contrario mancava un'esperienza player che potesse soddisfare i nostalgici e la campagna di Modern Warfare 2 è ancora oggi una delle più acclamate nella storia della serie.

Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile ora in esclusiva temporale per trenta giorni su PlayStation 4, scaricabile dal PS Store al prezzo di 24.99 euro, il lancio su Xbox One e PC è invece previsto per il 30 aprile. Tutti coloro che acquisteranno il gioco riceveranno il pacchetto Ghost Underwater Demo Team Classico con la skin di Ghost, progetti arma e altri contenuti in-game esclusivi per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone.