Perché i capelli di Geralt in The Witcher sono bianchi?

Né i libri, né i giochi di The Witcher ci rivelano mai che il colore originario dei capelli di Geralt non è il bianco, portandoci a credere che lo Strigo sia nato così. In verità, c'è un motivo per cui Geralt ha i capelli ammantati d'argento.

Da altre fonti del franchise, come i fumetti di The Hexer, sappiamo che i capelli originali dello Strigo sono castani, a dimostrazione che l'imbiancamento è arrivato dopo. Tuttavia, nei vecchi fumetti polacchi, quelli chiamati Zdrada, il giovane Geralt ha i capelli nero corvino. Cos'è, allora, che li ha privati della loro colorazione naturale fino a renderli bianchi?

Perché Geralt di Rivia ha i capelli bianchi?

Nella serie di The Witcher i capelli di Geralt di Rivia sono bianchi a causa della sua esposizione a diverse mutazioni sperimentali nel corso del suo periodo di addestramento alla Scuola del Lupo. Le pratiche per acquisire le abilità soprannaturali come Witcher, infatti, sottopongono gli studenti a rigorose prove di forza, agilità e sensorialità. Geralt si è dimostrato un caso unico, poiché è stato sottoposto a una procedura sperimentale chiamata "Prova delle erbe", la cui mira era creare witcher ancora più potenti. Geralt non solo è sopravvissuto a una sfida rivelatasi mortale per altri, ma ne ha anche ottenuto abilità straordinarie, pagando un piccolo scotto: la perdita di pigmentazione nei suoi capelli, rimasti perennemente bianchi.

In virtù di questa caratteristica anomala, Geralt si è guadagnato l'epiteto di Lupo bianco, che col tempo gli ha reso una nomea ben distinguibile nel mondo di The Witcher. In tutte le sue avventure (scoprite la nostra classifica dei The Witcher dal peggiore al migliore), questo inconfondibile colore di capelli non ci abbandonerà mai.