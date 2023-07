Perché i CD della PS1 sono neri? Una curiosità sulla prima PlayStation

Inutile negarlo: i dischi della prima PlayStation avevano qualcosa di magico, vi abbiamo già parlato dei CD profumati di FIFA 2001 e Gran Turismo 2 ma c'è una domanda che tutti, ma proprio tutti, ci siamo posti almeno una volta nella vita. Perché i CD della PS1 hanno il fondo nero?

Nel 1994, il CD era un supporto di archiviazione tutto sommato di recente introduzione e nessuno era abituato a vedere dischi con il fondo nero, dal momento che tutti i Compact Disc in commercio avevano il classico fondo argentato altamente riflettente.

Quasi trent'anni fa però Sony cambiò le regole del gioco, e ammettetelo, siete rimasti davvero sorpresi quando avete visto dal vivo il CD di un gioco per la prima PlayStation. Ma perché i CD della PS1 sono neri? In realtà a questa domanda Sony ha risposto più volte e le motivazioni della scelta sono sostanzialmente due.

La prima era quella di rendere i dischi originali sempre e comunque riconoscibili dai CD pirata, dal momento che nessun altra azienda a parte la stessa Sony stampava su supporti di colore nero. Il secondo motivo è banalmente legato al marketing, l'azienda giapponese voleva distinguere i giochi per PS1 da quelli di altre piattaforme, rendendoli i dischi sin da subito unici, per questo si è pensato di utilizzare il nero come base.

I CD neri sono più difficili da leggere per i comuni lettori? In realtà no, dal punto di vista tecnico e della fruizione non cambia assolutamente nulla rispetto ai tradizionali Compact Disc con fondo argentato.