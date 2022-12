Perché comprare Xbox Series S, vale ancora la pena o meglio di no?

Quest'anno Xbox Series S costa 249 euro per Natale, Microsoft ha deciso di spingere sulla piccola console next-gen offrendola ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Ma vale la pena comprare Xbox Series S oppure no?

La risposta giusta, ovviamente, è dipende dalle vostre esigenze, bisogna chiarire subito che Xbox Series S non è una console per tech enthusiast e hardcore gamer. Le principali differenze tra Xbox Series S e Xbox Series X riguardano CPU, GPU e la quantità di RAM, oltre allo spazio di archiviazione su SSD (1TB nominali su Xbox Series X e 512 GB nominali su Xbox Series S). e

Anche la risoluzione targat è diversa: Xbox Series X punta ai 4K e 60 fps (fino a 120 fps), Xbox Series S punta ai 2K con una risoluzione target 1440p 60fps (fino a 120fps). Per quanto riguarda invece sistema operativo, software e servizi non ci sono differenze, con Xbox Series S che supporta DirectX Ray-Tracing, Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Variable Rate Shading, Audio Spaziale e framerate fino a 120fp, esattamente come Xbox Series X.

Xbox Series S non ha il lettore Blu-Ray e dunque non può riprodurre giochi in formato fisico e in questo senso rappresenta il punto di partenza ideale per scoprire i giochi Xbox Game Pass e divertirsi con giochi come Rocket League, APEX Legends, Fall Guys, Call of Duty Warzone 2.0, Roblox e Fortnite.

E' chiaro che se il vostro obiettivo è quello di giocare ai migliori giochi per Xbox in 4K, Xbox Series S non è la console giusta per voi, al contrario se invece volete entrare nel mondo di Xbox Game Pass e non disdegnate una partita ai giochi gratis più popolari, Xbox Series S potrebbe conquistarvi.

Perché comprare Xbox Series S? Perché è la console next-gen più economica e facilmente reperibile, a differenza di Xbox Series X e PlayStation 5, magari non avete un televisore 4K e non siete giocatori assidui ma cercate una console che vi permetta di giocare senza problemi con tutti i giochi più popolari, magari una piattaforma da affiancare ad hardware più performante, o ancora siete in cerca di una console per tutta la famiglia. In questo caso Xbox Series S è una console perfetta, a meno di 250 euro.

Perché non comprare Xbox Series X? Perché avete un televisore 4K e volete sfruttarlo al massimo, perché preferite comunque una console con lettore ottico o ancora perché volete essere assolutamente sicuri di acquistare una console altamente performante e a prova di futuro.