Perché la confezione di The Last Of Us Part 2 contiene due dischi?

L’ultima, mastodontica opera di Naughty Dog, The Last Of Us Part 2, nonostante qualche polemica, ha emozionato i cuori di moltissimi appassionati e ha convinto la critica di tutto il mondo, tanto da essere nominato gioco dell’anno ai recenti Game Awards.

Aprendo la confezione in formato fisico del gioco, però, vi renderete subito conto che al suo interno non si trova un solo disco blu-ray di gioco, come invece accade per la stragrande maggioranza dei prodotti attualmente sul mercato, bensì due, uno segnalato come disco dati, e l’altro come disco di gioco. Questo è dovuto al fatto che The Last Of Us Part 2 ha un peso complessivo estremamente imponente, addirittura superiore a 100GB: di conseguenza, lo spazio di memoria massimo disponibile su un singolo disco, pari proprio a 100GB, non sarebbe stato sufficiente per contenere tutti gli asset del gioco, che per via dell’estrema qualità grafica, delle animazioni del gioco e della longevità considerevole del prodotto, oltre al fatto che quasi nessun asset è stato riciclato o riutilizzato durante il gioco, occupano una quantità di memoria decisamente fuori dalla media.

Di conseguenza, il primo dei due dischi presenti nella confezione (il disco dati) sarà necessario per copiare la maggior parte dei dati del prodotto sulla vostra Playstation 4, ed eseguire quella che è sostanzialmente l’installazione del gioco, mentre il secondo disco (il disco di gioco) sarà quello che dovrete inserire all’interno della console ogniqualvolta vorrete utilizzare The Last Of Us Part 2.