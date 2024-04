Perché il controller PlayStation ha le levette analogiche simmetriche?

I controller PlayStation, che siano i DualShock dal primo al quarto o i più recenti ed avanzati DualSense, si distinguono con decisione dalla concorrenza presentando una disposizione simmetrica delle levette: vi siete mai chiesti perché sono fatte così?

Il dibattito su quale dei due layout è migliore va avanti da quando è nato il Duke, il primo controller della storia di Xbox, che a fine 2001 si è contrapposto all'allora dominante Dualshock 2 disponendo le levette analogiche in maniera asimmetrica. Da allora i videogiocatori sono divisi in due fazioni, da un lato quelli che preferiscono il layout simmetrico e dall'altro coloro che invece ritengono l'asimmetrico superiore. Molto dipende dal genere di riferimento e dalle inevitabili preferenze personali, ma risolvere questa diatriba non è il fine di questo contenuto. Oggi vogliamo capire perché i controller PlayStation hanno le levette simmetriche.

La motivazione è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Se ben ricordate, il primo controller della storia PlayStation era sprovvisto di levette analogiche. Nato il 3 dicembre 1994 assieme alla prima versione della console, il PlayStation Controller (modello SCPH-1010) aderiva alla scuola del Super NES Controller, differenziandosi tuttavia da quest'ultimo con gli innovativi pulsanti dorsali R1, L1, R2 ed L2. Pensati per facilitare la navigazione degli ambienti 3D (in Spyro the Dragon, ad esempio, R2 e L2 permettevano di ruotare la telecamera), ben presto si rivelarono insufficienti a tale scopo. Servivano delle vere e proprie levette analogiche, che vennero effettivamente introdotte con la prima versione del DualShock commercializzata a partire dal 20 novembre 1997 (SCPH-1200) e inserita nelle confezioni della console PlayStation commercializzate dopo tale data.

Le levette analogiche dei controller PlayStation, dunque, sono simmetriche poiché sono state aggiunte ad un design già consolidato. Quando si è palesata la loro necessità, i progettisti di Sony le hanno semplicemente aggiunte sotto al layout del primo Controller PlayStation, piuttosto che creare un dispositivo completamente nuovo e differente dal precedente.

Da quel momento in poi, la disposizione simmetrica è diventata uno dei simboli PlayStation ed è stata riproposta anche nei DualShock successivi e il DualSense di PS5 per una questione d'identità del brand e per far sentire l'utenza storica, che gioca in questo modo da trent'anni, sempre a proprio agio. C'è da dire che quando si è seduta a tavolino per progettare il DualShock 4 di PlayStation 4, Sony ha considerato la possibilità di passare al design asimmetrico, ma dopo un confronto con i tester ha deciso di ritornare sui propri passi.

The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 è uno dei più venduti oggi su