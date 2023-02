Perché sono tutti convinti che l'uscita di GTA 6 sia imminente?

C'è chi è convinto che il lancio di GTA 6 sia vicinissimo e anche testate autorevoli come GameSpot USA stanno condividendo Tweet a riguardo. Ma che cosa sta succedendo, è possibile che il nuovo Grand Theft Auto sia davvero in arrivo, senza una campagna marketing adeguata a supporto del lancio? No, impossibile.

GameSpot ha rilanciato un Tweet che recita "un nuovo report sottolinea come GTA 6 sia in fase di polishing in vista dell'imminente lancio"... lancio imminente? Per GTA VI? Sembra molto strano ma sono varie le testate internazionali che stanno riportando questa voce.

Noi ne avevamo parlato già a fine gennaio, quando si parlava di uno sviluppo di GTA 6 molto vicino alla conclusione, il rumor è stato originato dal profilo Twitter GTA 6 News & Leaks 2.0 e ricondiviso da Tez2, insider molto vicino a Rockstar Games.

In realtà il profilo @newsleaksgtas è stato sospeso e il Tweet rimosso, il messaggio di GameSpot è ancora online ma come sottolinea PlayStation LifeStyle, sul sito della testata americana non c'è alcuna notizia o contenuto recente legato allo sviluppo di GTA 6.

Insomma, anche se molti ci sperano, è davvero improbabile (diciamo impossibile?) che il lancio del nuovo Grand Theft Auto sia vicino, certamente una presentazione di GTA 6 nel corso del 2023 è sicuramente possibile ma per il debutto del gioco probabilmente bisognerà attendere almeno il 2024.