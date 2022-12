Perché Days Gone è stato un flop? 'Colpa delle recensioni', per il director

Days Gone è stato considerato una delusione da Sony, più in termini di critica che commerciali: l'opera targata Bend Studio ha registrato una media di 71 su Metacritic, una delle più basse tra le esclusive PlayStation, motivo che avrebbe spinto il colosso nipponico a porre fine alla serie dopo un solo capitolo.

Ancora oggi John Garvin, director dell'avventura con protagonista Deacon St. John, manifesta un certo risentimento per come si è conclusa la storia dell'IP open world post-apocalittica e, rispondendo ad un follower su Twitter, ha espresso il suo pensiero sul perché Days Gone non è stato considerato un successo, parlando di tre ragioni specifiche e prendendosela in particolare con le recensioni della critica.

"Per tre ragioni: 1) Ha avuto problemi tecnici come bug e cali di framerate. 2) E' stato recensito da gente che non si è impegnata a giocarlo davvero. 3) E' stato recensito da 'giornalisti woke' che non sopportavano un burbero motociclista bianco che guardava il fondoschiena della sua fiamma", ha affermato Garvin, facendo riferimento anche alla cultura woke ed i relativi individui a favore di idee politiche progressiste.

Nel momento in cui scriviamo Garvin ha cancellato il suo tweet, alla luce probabilmente delle varie critiche che l'intervento ha suscitato, con diversi utenti che non hanno condiviso lo sfogo del creatore di Days Gone. Non è in ogni caso la prima volta che Garvin punta il dito contro le recensioni per il destino della serie: secondo il director, infatti, l'addio a Days Gone 2 è stato colpa di Metacritic e dunque della media non stellare registrata dal primo capitolo.

In tanti tuttavia ancora sperano nel ritorno di Deacon: la petizione per Days Gone 2 ha superato le 200.000 firme, segno di come in tanti rimasero comunque soddisfatti dal gioco realizzato da Bend Studio, nonostante tutto.