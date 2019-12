Ecco perchè il Dev Kit di PS5 ha una forma a V, ce lo spiega Tom Warren di The Verge

Dopo aver parlato dei kit di sviluppo di Xbox Scarlett e della loro apparente scarsa diffusione presso i grandi publisher e sviluppatori, Tom Warren di The Verge ha pubblicato un Tweet soffermandosi questa volta sull'ormai popolarissimo dev kit di PS5.

Il Senior Editor di The Verge conferma che il design del kit di sviluppo PS5 è reale, l'attuale versione del dev kit ha effettivamente una forma a "V" che tanto ha incuriosito, dando vita a mockup di ogni genere. Per quanto possa sembrare curioso, questo design ha un senso logico, come spiega Warren: "il motivo per cui la forma è una grande V è semplicemente di tipo pratico, così da rendere più semplice impilare i dev kit in verticale, utile per quegli sviluppatori che abbiano bisogno di avviare più stress test in contemporanea. Il sistema di raffreddamento è pensato per espellere l'aria dai lati e dal centro, così da evitare problemi di surriscaldamento."

Ovviamente ribadiamo come il design del Dev Kit non abbia nulla a che vedere con l'aspetto definitivo di PlayStation 5, quest'ultimo non è stato ancora svelato ma c'è chi ipotizza un form factor non troppo differente rispetto a quello di PlayStation 4 e PS4 PRO, così da non destabilizzare i clienti. Il kit di sviluppo è diventato piuttosto popolare sul web ma un look così particolare mal si sposa con una produzione di decine di milioni di pezzi, come sarà quella di PS5.