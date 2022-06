Perché Diablo 4 non avrà nuove classi al lancio? Risponde Blizzard

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase è stato presentato il Negromante di Diablo 4, a quinta e ultima classe per l'atteso Action/RPG hack & slash in arrivo nel corso del 2023. Al lancio, dunque, ci saranno solo personaggi storici senza nessuna opzione inedita.

Nel corso di un'intervista con GameSpot il director di Diablo IV, Joe Shely, ha spiegato le ragioni che hanno spinto Blizzard Entertainment a non introdurre nessuna classe nuova subito al day one: l'obiettivo principale, almeno all'inizio, è assicurarsi che i fan si ritrovino davanti ad un titolo familiare ed in linea con lo stile e le meccaniche di Diablo, riproposte in chiave moderna.

"In un certo senso Diablo IV è una lettera d'amore verso i fan. Ci siamo concentrati molto sul tema del ritorno all'oscurità e sappiamo che quando realizziamo un nuovo Diablo i fan hanno un sacco di aspettative dopo aver giocato a Diablo II Resurrected, Diablo III e tutte le esperienze precedenti della serie che hanno apprezzato", spiega Shely, che aggiunge: "Sappiamo quindi che ci sono tantissime cose che non possono mancare, e per quanto riguarda le Classi stesse volevamo assicurarci che il tipo d'esperienze che i fan ricordano con affetto dai vecchi Diablo fossero disponibili, seppur in una veste ancora più moderna".

Le Classi all'esordio del titolo saranno dunque il Negromante, il Barbaro, l'Incantatrice, il Druido e il Tagliagole. Non è ovviamente da escludere che qualcosa di completamente inedito possa arrivare nei mesi successivi al lancio sul mercato, atteso su PC, PS5 e Xbox Series X/S; non è chiaro invece se le versioni PS4 e Xbox One di Diablo 4 sono state cancellate o meno.

Blizzard ha inoltre rassicurato i fan sul fatto che Diablo 4 avrà microtransazioni non invasive, con i contenuti a pagamento che riguarderanno solo elementi di personalizzazione o eventuali grosse espansioni.