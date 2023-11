Ecco perché dovresti giocare a Star Ocean The Second Story R

Star Ocean The Second Story R esce il 2 novembre su PC e tutte le console PlayStation, Xbox e Switch: se vi siete avvicinati da poco alla serie Square Enix, The Second Story R vi permetterà di scoprire un tassello fondamentale di questo vasto universo narrativo. Ecco quattro validi motivi per giocare al nuovo Star Ocean!

Gioco nuovo o remake?

The Second Story R è un remake di Star Ocean The Second Story, gioco di ruolo d’azione uscito nel 1998 in Giappone su PlayStation. Acclamato dalla critica e premiato dal pubblico con oltre un milione di copie vendute, The Second Story è il sequel diretto del primo Star Ocean, pronto a tornare con un remake forte di un totale rifacimento grafico, nuovo doppiaggio in inglese e giapponese, e soprattutto nuove meccaniche pensate per evolvere e perfezionare il gameplay unendo l’azione pura alla componente ruolistica.

Personaggi: protagonisti e alleati

2 i protagonisti del gioco: Claude l’eroe senza paura e Rena, una ragazza dal cuore d’oro alla ricerca delle sue origini. Impossibile non citare i fantastici comprimari come la cacciatrice di taglie Celine, lo spadaccino infelice Ashton e Leon il giovane prodigio della tecnologia. Insieme, combattono per mettere i bastoni tra le ruote al malvagio Gabriel e ai suoi piani di conquista di (nientedimeno!) dello spazio.

Gameplay e nuove meccaniche

In questo remake il ritmo delle battaglie è più serrato grazie alla possibilità di sfondare le difese nemiche e di comandare le truppe con la funzione "assalto" pensata per chi preferisce l’azione pura alla strategia. Claude e Rena possono combinare gli oggetti per creare nuove armi ed armature più potenti. Una chicca i minigiochi come la pesca, perfetta per rilassarsi al termine delle battaglie.

Sono tre i livelli di difficoltà: Terra, Galassia e Universo: consigliato solo ai veri guerrieri. Fondamentale il sistema delle Azioni Private: ogni personaggio può prendere decisioni in autonomia rispetto al resto del gruppo per vivere avventure in solitaria, stringendo rapporti con personaggi presenti al di fuori della corazzata. Queste decisioni aggiungono maggiore profondità alla narrazione, creando risvolti legati a gelosie, vendette e tradimenti e che possono sbloccare nuovi finali per Claude e Rena.

Grafica e colonna sonora

Lo stile grafico è il cosiddetto 2.5D che mischia fondali in grafica 3D e personaggi disegnati in Pixel Art. Gli artwork dei personaggi sono stati realizzati dall’artista giapponese Yukihiro Kajimoto, veterano della serie Star Ocean e mangaka autore della serie Ayanashi. La colonna sonora è stata riarrangiata dal compositore giapponese Motoi Sakuraba, autore delle musiche di giochi come Dark Souls e Bravely Default. Per i nostalgici c’è la funzione per attivare voci e dialoghi del gioco originale.

Sei ancora indeciso? In questo caso ti rimandiamo alla recensione di Star Ocean The Second Story R e ricordati che sugli store digitali trovi la demo gratis che permette di provare le prime ore dell'avventura.