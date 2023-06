Perché le esclusive Xbox richiedono tanto tempo per essere pubblicate?

L'Xbox Showcase dell'11 giugno ha mostrato diversi first-party Xbox molto attesi come Fable, Avowed e Senua's Saga Hellblade II, per fare alcuni nomi. Molti di questi giorni sono però in sviluppo da anni ed in alcuni casi (come Fable) ancora mancano finestre di lancio. Perché tutto questo tempo per debuttare sul mercato?

A fare chiarezza è Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, che nel corso di una serie di interviste con più testate ha spiegato i motivi per cui diverse esclusive richiedono lunghi tempi di sviluppo prima di concretizzarsi. E le ragioni sono piuttosto semplici ed ormai note: i costi elevati e la grande complessità delle tecnologie odierne richieste per rendere realtà una produzione Tripla A, con l'industrai videoludica che ancora deve del tutto adattarsi a questa nuova situazione.

"Credo che l'industria ed i fan sono rimasti un po' indietro e non hanno ancora del tutto compreso che oggi i giochi non si sviluppano più in due o tre anni come prima, ma ne richiedono quattro, cinque, pure sei", afferma Booty al portale Axios, riferendosi alle produzioni ad alto budget di punta di Xbox. In aggiunta, prosegue Booty, la complessità dei giochi odierni, che richiedono enormi risorse per funzionare correttamente in 4K o per offrire effetti d'illuminazione all'avanguardia, ha comportato anche un consistente aumento delle aspettative da parte dei consumatori: "Ci sono aspettative più alte ed il livello di fedeltà che possiamo raggiungere si sta facendo sempre più alto".

E pur dicendosi convinto che piccoli studi indie possano ancora realizzare grandi giochi impiegando anche solo un anno, il numero uno di Xbox Game Studios sottolinea che "i videogiochi stanno diventando sempre più ambiziosi come forma d'arte" e questo comporta dunque tempistiche molto più consistenti rispetto al passato. E' probabile quindi che i cicli di sviluppo continueranno ad essere molto lunghi anche nel prossimo futuro, sebbene adesso Xbox punti a pubblicare almeno un gioco first party a trimestre.

In generale, comunque, Xbox ha tanti first party pronti per il 2023 e il 2024, pertanto al netto dei tempi richiesti per renderli realtà dovremmo vedere nuovi giochi un poco alla volta sempre più frequenti da parte di Microsoft.