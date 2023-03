Perché Final Fantasy 16 è esclusiva temporale PS5? Yoshida vuota il sacco

Come sappiamo, Final Fantasy XVI è esclusiva temporale PlayStation 5, l'unica piattaforma sulla quale sarà disponibile almeno per i primi sei mesi di commercializzazione. In seguito, Square Enix potrebbe decidere di pubblicarlo anche altrove, sebbene questo non significa che avverrà subito alla scadenza degli accordi con Sony.

Il producer Naoki Yoshida ha confermato che Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo il debutto su PS5, e che per il momento non ci sono piani per l'arrivo del gioco su sistemi differenti dalla console Sony. Sempre in merito all'accordo arrivano adesso interessanti dettagli sui motivi che hanno spinto Square Enix a stipulare l'esclusività temporale con il colosso nipponico.

Durante un'intervista con 4Gamer, Yoshida ha rivelato che una delle ragioni principali dietro l'accordo è legato al supporto fornito da Sony per lo sviluppo del gioco: "Dal nostro punto di vista, il supporto tecnico che riceviamo dal produttore dell'hardware è un fattore importante che ci spinge verso la firma di tali contratti", afferma il producer, che prosegue: "Questa volta c'è stata una fase in cui stavamo sviluppando il gioco assieme agli ingegneri di Sony Interactive Entertainment che conoscono l'hardware PS5 nei minimi dettagli, ed abbiamo ricevuto un generoso supporto in termini di ottimizzazione che da soli non saremmo riusciti a gestire".

Yoshida ha poi aggiunto che "non sviluppando su più piattaforme abbiamo potuto investire più tempo su aspetti come la costruzione del gioco e l'ottimizzazione", citando infine anche la possibilità di pubblicizzare assieme il titolo a livello globale. Tutti questi vantaggi hanno dunque spinto Square Enix verso l'accordo di esclusività con Sony.

In ogni caso, le ultime presentazioni dell'opera hanno sollevato alcune perplessità tra i giocatori sulla natura potenzialmente troppo Action del gameplay: a tal proposito non perdetevi il nostro speciale su Final Fantasy 16 e le similitudini con Devil May Cry, dove ci chiediamo se il sedicesimo episodio si è davvero distaccato da ciò che rappresenta la serie rivoluzionando le sue meccaniche.