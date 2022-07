Perché Final Fantasy 16 non avrà combattimenti a turni? Lo spiega Yoshida

Molti fan storici di Final Fantasy si sono innamorati della serie Square Enix anche per il suo coinvolgente sistema di combattimento a turni, un classico nei JRPG del passato ma oggi appannaggio solo di poche produzioni specifiche nel genere. E ormai da anni l'iconico franchise ha abbandonato quest'impostazione.

La vecchia meccanica di gioco non sarà presente in Final Fantasy XVI, che punterà tutto su un ibrido Action/RPG dall'alto tasso di spettacolarità e dai ritmi frenetici. E del resto il producer Naoki Yoshida era stato già molto chiaro in precedenza: la grafica realistica di Final Fantasy 16 non si sposa bene con i combattimenti a turni, motivo per cui non sono mai stati presi in considerazione per il gameplay. E nel corso di un'intervista con Famitsu, Yoshida ha approfondito ulteriormente la questione.

"Provengo da una generazione che è cresciuta con il combat system a turni per gli RPG, dunque capisco quanto possano essere immersivi ed interessanti. Tuttavia nell'ultimo decennio ho sentito opinioni che si chiedevano cosa potesse esserci di così attraente in questa impostazione. E questo pensiero si è espanso sempre di più, in particolare tra l'utenza più giovane non abituata agli RPG", racconta Yoshida.

Il producer spiega che Square Enix ha obiettivi ambiziosi con il prossimo Final Fantasy principale: non solo punta ad ottenere grandi successi sia di critica che commerciali, ma vuole attirare l'attenzione di neofiti e giocatori più giovani in modo da creare una nuova fanbase. Per questo motivo, dunque, i turni non faranno il loro ritorno, sebbene a Yoshida non dispiacerebbe comunque riportare in auge questa formula in futuro. "Come dicevo, credo di conoscere il fascino degli RPG a turni e vorrei continuare a svilupparli, ma ho dovuto anche pensare alle aspettative di vendita per Final Fantasy XVI e il tipo d'impatto che vogliamo lasciare", conclude.

Sempre a Famitsu il produttore ha inoltre rivelato perché Final Fantasy 16 non sarà open world, lasciando intendere che una simile impostazione avrebbe richiesto almeno 15 anni di sviluppo per essere implementata al meglio.