Perché Final Fantasy 16 ha un rating maturo 18+? Lo spiega Square Enix

A differenza dei suoi predecessori, che erano stati classificati con un rating 16+ dal PEGI, Final Fantasy XVI avrà un rating 18+, per la prima volta in un gioco principale di Final Fantasy. A spiegare le ragioni dietro questa classificazione ci ha pensato Square Enix in persona.

Parlando ai microfoni di Game Informer, il producer Naoki Yoshida ha rivelato alcuni retroscena sul perché del bollino PEGI 18 o del Rating M dell'equivalente americano ESRB, ed a quanto pare non sarebbe collegato ad effettivi contenuti più maturi o violenti presenti all'interno di Final Fantasy XVI.

"Le persone ci chiedono spesso se il rating è schizzato in alto perché volevamo creare un gioco più violento rispetto al passato, e la risposta è no", afferma Yoshida, che prosegue: "Dall'esterno il sistema di rating non sembra essere cambiato, hai la tua E per tutti, la tua T per i teenager, ed hai ovviamente il rating Mature. Il problema è che nel corso degli anni, andando avanti e con sempre più giochi pubblicati, questo tipo di valutazioni sono fortemente cambiate e ci ritroviamo a non essere in grado di fare più di tanto per ricevere gli stessi rating del passato".

Anche il director Hiroshi Takai ha detto la sua sull'argomento: "Con le nuove generazioni hardware e le visuali che diventano sempre più realistiche, se vuoi raccontare una storia che sembri reale, devi anche fare in modo che sia realistica. Mostrando visuali realistiche diventa dunque più difficile mantenersi tra i rating più bassi, e questo trend è partito già nel passaggio da PS2 a PS3, quando le grafiche iniziarono a divenire un po' più verosimili. Spostarci verso rating più alti ci permette di raccontare la storia che vogliamo narrare senza dover fingere. Se vuoi raccontare una storia basata sulla guerra, ma non puoi mostrare sangue, allora non sarebbe realistica". questione.

Contenuti più maturi a parte, Final Fantasy 16 continua ad essere il gioco più atteso dai lettori di Famitsh, ed anche nel resto del mondo c'è grande curiosità di scoprire come si rivelerà il nuovo gioco principale della serie. Nonostante ciò, sembra che Square Enix sia preoccupata dai preordini di Final Fantasy 16, che sarebbero più bassi rispetto a quanto registrato a suo tempo da Final Fantasy XV.