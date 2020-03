Perché Final Fantasy 7 Remake è diviso in più parti? Ce lo spiega Kitase

Quella che arriverà sul mercato il prossimo 10 aprile è solamente la prima parte del progetto Final Fantasy 7 Remake. Com'è ben noto, Square Enix ha deciso di optare per un prodotto in formato episodico, sebbene non sia ancora noto il numero totale di giochi che possiamo aspettarci.

Di certo, sappiamo solamente che la prima parte coprirà l'intero arco narrativo di Midgar, e che la seconda parte si trova già in lavorazione. Quest'oggi, intanto, è apparsa sul blog ufficiale di Square Enix una nuova intervista a Yoshinori Kitase, produttore di Final Fantasy 7 Remake e director dell'originale.

Quest'ultimo ha chiarito i motivi che hanno spinto la compagnia giapponese a dividere il remake in più parti: "Se l'avessimo impostato come un gioco moderno in un'unica parte, non avremmo potuto puntare alla massima qualità visiva e saremmo anche stati costretti a tagliare diverse aree e scene del gioco originale. Sostanzialmente, optare per un'uscita singola avrebbe significato realizzare un riassunto della storia originale, e non crediamo che i fan l'avrebbero apprezzato".

Con questa filosofia, gli sviluppatori hanno potuto espandere a dismisura la sezione di Midgar, che nell'originale non portava via più di 5-7 ore di gioco. "C'erano un sacco di cose tra le varie sezioni di Midgar che erano solo sottintese. Questa è una cosa che abbiamo voluto risolvere con il Remake - riempire tutti quei buchi, mostrare come le differenti parti della città sono connesse e realizzare un'esperienza continua".



Un assaggio di queste novità l'abbiamo avuto qualche giorno addietro grazie ad una serie di screenshot di Final Fantasy 7 Remake, che ci hanno mostrato nuove ambientazioni e personaggi inediti. Il gioco, ricordiamo, uscirà solo su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile. Il periodo di esclusività durerà un anno intero. Segnaliamo che le copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake potrebbero subire un ritardo.