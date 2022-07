Perché Final Fantasy VII Rebirth non uscirà su PS4? Lo spiega Square Enix

Atteso e desiderato a lungo, l'annuncio di Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake iniziato nel 2020, ha destato le attenzioni dei fan estremamente curiosi di scoprire come si evolverà il progetto dopo quanto visto nel primo atto. Le informazioni sul gioco, però, sono ancora limitate e la sua uscita molto lontana.

Sappiamo però per certo che Final Fantasy VII Rebirth sarà esclusiva PlayStation 5 al lancio, senza arrivare su nessun'altra piattaforma, PlayStation 4 inclusa. In merito ai motivi per cui la Parte 2 di Final Fantasy VII Remake non arriverà sulla console old-gen di Sony lo ha spiegato Square Enix, attraverso le parole del producer Yoshinori Kitase durante un'intervista con il portale giapponese Gamer. I motivi sarebbero prevalentemente di natura tecnica, in particolare collegati alla velocità dell'SSD di PS5.

"La qualità grafica è un motivo ovviamente, ma lo è anche la velocità di accesso all'SSD. Come potranno ben immaginare coloro che hanno giocato la versione originale, la storia si svolgerà in un ampio mondo aperto dopo la fuga da Midgar", afferma Kitase, che prosegue: "FFVII Rebirth mostrerà un mondo che si allargherà sempre di più da questo momento in poi, dunque i caricamenti saranno una seccatura in tal senso. Nel tentativo di risolvere questo problema e far funzionare correttamente il mondo di gioco, credo che le specifiche tecniche di PS5 fossero indispensabili".

Insomma, Square Enix intende sfruttare al massimo le capacità della nuova console Sony, concentrandosi al 100% solo su di essa e lasciandosi quindi il passato alle spalle. Forse è anche per questo se lo sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth sta andando sorprendentemente veloce, sebbene sia ancora troppo presto per parlare di date d'uscita realistiche.