Perché Fortnite è vietato ai minori di 12 anni? Non tutti ci possono giocare!

Fortnite è uno dei videogiochi più popolari del mondo, eppure non può essere giocato da chiunque. Il battle royale di Epic Games è infatti vietato a tutti i minori di 12 anni in Italia e nel resto dell'Europa, mentre negli Stati Uniti d'America il limite di età sale addirittura a 13 anni. Come mai? Scopriamolo assieme.

Sulla base del Pan European Game Information (il sistema di valutazione e classificazione adottato per tutti i videogiochi venduti in Europa), Fortnite Battaglia Reale, Fortnite Salva il Mondo e Fortnite Festival sono dotati di un bollino PEGI 12 e risultano essere vietati a tutti i bambini con un età inferiore a 12 anni. Le motivazioni variano da gioco a gioco.

Fortnite Battaglia Reale e Salva il Mondo si sono guadagnati il divieto ai minori di 12 anni per la presenza di "violenza moderata": entrambi permettono ai giocatori di impugnare ed utilizzare delle armi - il primo per uccidere altri giocatori, il secondo per sconfiggere orde di mostri. Fortunatamente non sono presenti elementi come il sangue, le ferite e reazioni di dolore realistiche, altrimenti l'età limite sarebbe stata ancora più alta. Fortnite Festival si è invece guadagnato il bollino PEGI 12 a causa della presenza di canzoni con linguaggio esplicito e riferimenti sessuali.

Il limite di 12 anni non sussiste invece per LEGO Fortnite e Rocket Racing, due giochi inclusi all'interno del multiverso di Epic Games. LEGO Fortnite può essere giocato dai 7 anni in su, mentre Rocket Racing addirittura a partire dai 3 anni!

