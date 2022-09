Perché per giocare a Overwatch 2 è obbligatorio il numero di cellulare?

Quanto mancano pochissimi giorni al lancio di Overwatch 2, in rete sta facendo discutere molto una nuova regola stabilita da Blizzard Entertainment: tutti i giocatori dovranno obbligatoriamente associare un numero di cellulare al proprio account Battle.net per poter giocare al free-to-play. Per quale motivo? Scopriamolo assieme.

La nuova regola fa parte della più ampia Matrice Difensiva, un'iniziativa volta a preservare l'integrità dell'ambiente di gioco, promuovere atteggiamenti positivi e contrastare i videogiocatori problematici. Chiedendo l'associazione obbligatoria di un numero di cellulare, Blizzard non intende solamente aumentare la sicurezza dell'account Battle.net (l'autenticazione a due fattori aiuta a verificare la proprietà di un account), ma anche combattere i cheater e i giocatori scorretti.

"Se un giocatore problematico è stato sospeso o bandito, gli Avvisi sul cellulare gli renderanno molto più difficile rientrare in gioco", spiega la casa di Irvine. "A partire dal 4 ottobre 2022, sarà necessario per tutti i giocatori su tutte le piattaforme, console incluse, avere un numero di telefono collegato all'account Battle.net per avviare Overwatch 2. Lo stesso numero di telefono non può essere utilizzato su più account allo stesso momento e i giocatori non possono usare lo stesso numero per creare account multipli. Un numero di telefono può essere usato solo una volta durante la creazione di un nuovo account".

Se un giocatore viene bannato, dunque, gli risulterà molto più difficile rientrare immediatamente in gioco, poiché il suo numero di cellulare è già associato all'account sospeso. Allo stesso tempo, il sistema disincentiverà anche pratiche come lo smurfing. Certo, sarà sempre possibile aggirare la sospensione utilizzando un altro numero di cellulare, ma ciò non sarà sicuramente alla portata di tutti, e sui grandi numeri questo nuovo sistema dovrebbe contribuire a ridurre il fenomeno.



A tenere lontano i giocatori problematici di penserà anche la nuova Esperienza per Nuovi Giocatori di Overwatch 2: tutti i novizi dovranno affrontare una lunga fase introduttiva che li accompagnerà alla scoperta delle meccaniche, durante la quale avranno accesso solamente ad una ristretta selezione di modalità ed eroi. All'inizio non potranno accedere neppure alla chat vocale, alla chat di gioco e alle partite competitive. A detta degli sviluppatori, serviranno almeno 100 partite per sbloccare tutto. Ciò non sarà un problema per i nuovi giocatori, ma lo sarà senz'altro per i giocatori bannati, i quali prima di poter infastidire gli altri con un nuovo account non solo dovranno trovare un nuovo numero di telefono, ma anche completare una lunghissima fase introduttiva.



"Oltre ad aiutare i nuovi giocatori a unirsi al divertimento, questo processo è anche un modo efficace per scoraggiare i comportamenti problematici e l'uso di cheat", ha spiegato chiaramente Blizzard. "L'Esperienza per Nuovi Giocatori richiede impegno per essere completata perché sbloccare le varie modalità richiede tempo. Specialmente la modalità Competitiva è inaccessibile se non si vincono partite. È impossibile per i giocatori problematici colpire immediatamente la community, visto che elementi come la chat vocale e la chat di gioco si sbloccano più avanti durante l'Esperienza per Nuovi Giocatori. I nuovi account creati da cheater o giocatori problematici dovranno prima passare attraverso questa esperienza, dandoci l'opportunità di identificare gli account sospetti ancor prima che entrino nelle altre modalità di gioco".