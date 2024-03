Perché i giochi hanno il lucchetto su PS5, cosa vuol dire e come si toglie?

Alcuni giochi su PlayStation 5 potrebbero essere mostrati sulla schermata principale con il disegno di un lucchetto, visibile proprio accanto al titolo. Vi sarete accorti che i giochi PS5 con il lucchetto non possono essere avviati: che cosa succede e come si può risolvere questo problema?

Il lucchetto accanto ai giochi PS5 indica un problema con le licenze, ci sono vari modi per provare a risolvere questo problema piuttosto fastidioso, vediamo come fare per riportare la situazione alla normalità.

La prima cosa da fare è assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account con il quale è stato acquistato il gioco con il lucchetto, se si tratta di un gioco incluso con PlayStation Plus controllate di avere un abbonamento attivo, in caso contrario l'applicazione non potrà essere avviata. E' consigliato anche fare un check per vedere se il gioco in questione è ancora disponibile nel catalogo o per scoprire se magari sia stato definitivamente rimosso.

Se il gioco è di proprietà di una terza persona con il quale condividi la console, assicuratevi che le opzioni Condivisione console e riproduzione offline siano attive nel menu impostazioni. Inoltre provate a ripristinare le licenze seguendo questi passaggi: dal menu Impostazioni andate su Utenti e Account, poi su Altro e infine su Ripristina licenze, qui selezionate la voce Ripristina e attendete il completamento del processo.

Infine, potete svuotare la cache del database riavviando PS5 in modalità provvisoria seguendo questa guida: dopo aver portato a termine i vari passaggi, dal menu della modalità provvisoria selezionate Svuota cache e ricrea database per creare nuovamente l'indice del database con tutti i contenuti.