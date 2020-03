Perché in Half-Life Alyx non c'è il piede di porco? Ce lo spiega Valve

Anche se non include un numero nel suo titolo, Half-Life Alyx, può essere considerato a tutti gli effetti come un capitolo della serie regolare. La storia narrata, che va innestarsi prima dei fatti narrati in Half-Life 2, riveste un ruolo importante nell'economia dell'universo plasmato da Valve, e serve a preparare un ampio pubblico ad Half-Life 3.

Eppure, nonostante l'importanza, Half-Life Alyx non include uno dei simboli dell'intera saga, ovvero il piede di porco, l'iconica arma corpo a corpo maneggiata da Gordon Freeman. Come mai? In un'intervista concessa a Kotaku, il programmatore Robin Walker ha spiegato che la decisione di escluderla è maturata durante il lungo periodo di playtest al quale è stato sottoposto il codice del gioco per due motivi.

Innanzitutto, quando i tester che utilizzavano il piede di porco credevano di trovarsi nei panni di Freeman, piuttosto che in quelli di Alyx Vance, la protagonista dell'avventura. Valve lo ha scoperto consultando i questionari a cui venivano sottoposte gli utenti dopo la sessione di gioco: molti di loro pensavano di aver impersonato per tutto il tempo il fisico teorico, anche se all'inizio veniva chiaramente spiegato che non era così.

L'altro motivo, ancor più importante, è legato al gameplay. Molti giocatori andavano in giro con il piede di porco tenendolo abbassato e fuori dal proprio campo visivo (come ci si compererebbe nella vita vera), e l'assenza del force feedback impediva loro di percepire la sua posizione precisa nello spazio. Il risultato? Si incastravano continuamente nelle ambientazioni, specialmente attraversando le porte. Valve ha provato a disabilitare le collisioni per il piede di porco oppure implementando il feedback aptico, ma entrambi gli approcci non si sono rivelati efficaci. Il combattimento melee, inoltre, non funzionava a dovere, e in Alyx gli sviluppatori hanno deciso concentrarsi principalmente sullo shooting.

Avete sentito la mancanza del piede di porco. Per fortuna, come abbiamo potuto apprendere nella recensione di Half-Life Alyx, il gioco ha un bel po' di frecce al suo arco.