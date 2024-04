Perché Hellblade 2 dura così poco? Non tutti amano i giochi da 100 e passa ore

Hellblade 2 è un gioco piuttosto breve: come emerso nelle scorse settimane, la storia di Senua's Saga Hellblade 2 avrà una durata paragonabile a quella del primo Hellblade, dunque di fatto non parliamo di un gioco da decine e decine di ore.

Ma perché questa scelta? In una recente intervista pubblicata su IGN, il boss di Ninja Theory ha difeso questa decisione dello studio, dichiarando che Senua's Saga Hellbade 2 è una gioco con "la giusta dimensione" per raccontare la storia che il team voleva narrare.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di raccontare una storia ben precisa e la lunghezza del gioco rifletto quello che volevamo narrare. Una storia con un inizio, una parte centrale e una fine e questa storia ha esattamente la durata giusta che avevamo in mente."

Ninja Theory sottolinea di aver aperto la strada, con il primo Hellblade, ai giochi più brevi, dove ogni attimo viene assaporato e gustato al massimo dai giocatori: "ci sono tante persone che apprezzano i giochi brevi e non c'è nulla di male in questo. Immaginate di tornare la sera stanchi dal lavoro... indossate le cuffie, accendete la console o il PC, spegnete le luci e vi mettete a giocare, vi state immergendo in una esperienza che dura quanto basta per essere gustata nel migliore dei modi."

Non a tutti piacciono i giochi da 50 o 100 ore, sottolinea il responsabile dello studio, e c'è chi apprezza esperienze più brevi ma significative, proprio come Senua's Saga Hellblade 2. Le anteprime della stampa internazionali hanno lodato il comparto grafico di Hellblade 2 e il gameplay solido, seppur non troppo innovativo rispetto a quello di Hellblade Senua's Sacrifice.

