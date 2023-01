Perché Hi-Fi Rush è stato lanciato a sorpresa? Nuovi retroscena dal director

Da giorni Hi-Fi Rush catalizza le attenzioni degli appassionati, non solo perché si tratta di un gran gioco (come spiega la nostra recensione di Hi-Fi Rush), ma anche per il suo lancio istantaneo su PC, Xbox Series X/S e Game Pass subito dopo l'annuncio all'Xbox Developer Direct dello scorso 25 gennaio.

In merito alla decisione di pubblicare l'avvincente Rhythm Action di Tango Gameworks in shadowdrop si sofferma il director John Johanas, che nel corso di un'intervista con IGN.com rivela alcuni retroscena relativi alla pubblicazione del suo gioco. Johanas conferma che la decisione di pubblicare istantaneamente Hi-Fi Rush è stata presa dal reparto marketing di Tango Gameworks in quanto insicuri sull'impatto che una tradizionale campagna pubblicitaria avrebbe avuto con questo particolare titolo. Più in generale, la software house era convinta che un lancio immediato su Xbox Game Pass avrebbe permesso all'opera di ottenere velocemente popolarità grazie al passaparola.

"Se chiedi a qualcuno di acquistare qualcosa in shadowdrop probabilmente riceveresti reazioni scettiche, ma il fatto che esista il Game Pass permette loro di accedere a qualcosa che inizialmente potrebbero pensare si tratti di una demo. Ma non è un demo, è il gioco completo. Lo possono giocare e poi parlarne ai loro amici e dire loro quanto è bello. Questo è ciò che speravamo perché, internamente, sapevano che fosse un qualcosa di speciale", spiega il director.

Il passaparola positivo sembra sia partito già all'interno della stessa Bethesda, come rivela Johanas: "Alcune persone lo hanno giocato e ne hanno parlato ai colleghi, dicendo loro cose tipo 'hai visto il gioco che stanno realizzando a Tango?'. C'è stata una sorta di particolare reazione positiva soltanto provando il gioco, ed il Game Pass è stata un'opportunità eccellente per fare in modo che lo scetticismo andasse subito via permettendo alle persone di giocarlo e di parlarne".

In ogni caso, come dichiarato da una manager Xbox, i lanci come quello di Hi-Fi Rush non funzionano con tutti i giochi e che si tratta di casi più unici che rari. Poco ma sicuro, comunque, questo tipo di distribuzione ha permesso all'opera firmata Tango Gameworks di prendersi molto più facilmente le luci della ribalta.