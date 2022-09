Perché High on Life è stato rinviato? C'entrano God of War e Call of Duty

Inizialmente previsto per il 25 ottobre 2022, High on Life è stato rinviato al 13 dicembre, con Squanch Games che ha promesso di sfruttare il tempo extra per risolvere alcuni bug e perfezionare ulteriormente la produzione. Emergono però maggiori dettagli sui motivi dietro al posticipo.

Nel corso di un'intervista con GamesRadar, il Chief creative officer ed Art director Mikey Spano confessa che uno dei motivi principali che hanno spinto il team a cambiare data di lancio di High on Life è stato il periodo estremamente affollato di uscite tra fine ottobre e inizio novembre, che in particolare vedrà il debutto di God of War Ragnarok e Call of Duty Modern Warfare II sul mercato.

"Ottobre è affollato, anche fin troppo", dice Spano, che prosegue: "Per noi il maggior beneficio è che la gente parli del nostro gioco. Se quindi vengono a mancare queste conversazioni, poiché tutti starebbero a parlare di God of War e Call of Duty, per noi è un'occasione sprecata". L'Art director in ogni caso ribadisce che i due mesi aggiuntivi sono comunque preziosi a prescindere per Squanch Games, che può così migliorare ulteriormente il gioco prima della sua pubblicazione. "Quando abbiamo visto che l'Atto Uno del gioco era così ben fatto, abbiamo pensato 'cavolo, non sarebbe grandioso se potessimo rendere tutto quanto di tale qualità?'. Il rinvio ci ha dato il tempo extra di cui avevamo bisogno per fare ciò", afferma Spano.

Ricordiamo che l'opera ideata dal creatore di Rick & Morty arriverà su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, e sarà subito disponibile al day one su Xbox Game Pass. Per maggiori dettagli non perdetevi la nostra anteprima di High of Life per cogliere tutte le nostre sensazioni sul folle e stravagante FPS.