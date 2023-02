Perché Horizon Call of the Mountain è il più 'piccolo' della serie? Lo spiega Guerrilla

Dopo due apprezzate avventure viste su PS4 e PS5, la serie di Horizon abbraccia la realtà virtuale con Horizon Call of the Mountain, spin-off sviluppato in esclusiva PlayStation VR2 da Guerrilla Games e Firesprite, che accompagnerà il lancio del nuovo visore Sony il prossimo 22 febbraio.

Il passaggio da un'avventura open world in terza persona ad un gioco VR è stato senza dubbio una delle sfide maggiori affrontate dai due team durante i lavori: come fare a creare un'esperienza ludica immersiva senza però snaturare l'essenza della serie principale? A questa domanda ha risposto Jan-Bart van Beek, Studio director e Art director di Guerrlla Games, nel corso della nostra intervista agli autori di Horizon Call of the Mountain, rivelandoci dettagli su come il team di sviluppo si è mosso per garantire un'esperienza in linea con lo stile della serie nonostante il passaggio alla prima persona in realtà virtuale.

"Non volevamo aggiungere troppe complessità in più all'esperienza ma spingerne al massimo l'immersività. Ciò significa anche che non potevamo rendere il mondo così grande e complicato come in un normale titolo di Horizon. Credo che alla fine l'idea di realizzare un prodotto più contenuto sia stata quella più giusta, sia per mantenere vive le caratteristiche di Horizon, sia per creare un viaggio avvolgente in realtà virtuale", spiega van Beek sulla questione.

Call of the Mountain dunque potrebbe apparire di dimensioni più "piccole" rispetto alle due avventure con protagonista Aloy, ma in questo modo gli autori hanno potuto rendere ancora più profonda ed immersiva l'esperienza di gioco, riuscendo così a sfruttare adeguatamente le potenzialità della VR. Tutto ciò emerge nella nostra recensione di Horizon Call of the Mountain, dove confermiamo le indubbie qualità dell'ultima fatica targata Guerrilla e Firesprite.