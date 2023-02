Perché Horizon Forbidden West ha venduto poco? Parliamone

Horizon Forbidden West non sembra aver riscosso il successo commerciale sperato, l'ultimo gioco di Guerrilla Games ha faticato sul mercato e ad oggi sembra che dopo dodici mesi abbia venduto meno di cinque milioni di copie su PS4 e PS5.

Il dato emerge controllando la lista dei giochi Sony più venduti su PlayStation e delle serie esclusive Sony per PlayStation più vendute di sempre. Nel primo caso (giochi singoli e non interi franchise) troviamo Death Stranding all'ultimo posto cinque milioni di copie vendute da Death Stranding su PS4 e Death Stranding Director's Cut su PS5, mentre la versione PC non è inclusa nel conteggio.

Questo vuol dire che Horizon Forbidden West ha venduto meno di cinque milioni di copie su PS4 e PS5 dal febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. Da notare come invece Horizon Zero Dawn sia presente in classifica in una posizione piuttosto alta, con oltre 20 milioni di copie vendute. Di contro, la serie Horizon non figura tra le serie Sony più vendute, l'ultimo posto spetta a Ratchet & Clank con 27.1 milioni di copie, il mancato successo di Forbidden West non ha aiutato il franchise Guerrilla a superare (almeno) questa cifra.

La percezione dunque è che Horizon Forbidden West abbia venduto meno del previsto, intuibile anche dal fatto che Sony non ha mai pubblicato alcun comunicato legato alle vendite del gioco, a differenza di quanto accaduto per festeggiare le 11 milioni di copie vendute di God of War Ragnarok.

Al lancio, Horizon Forbidden West si è scontrato con l'enorme successo di Elden Ring, gioco diventato nel giro di pochi giorni un fenomeno pop sulla bocca di tutti, un successo da 17 milioni di copie vendute in una manciata di mesi. Anche la scarsa disponibilità di PS5 potrebbe aver influito, con i giocatori che magari hanno preferito non acquistare il gioco su PS4 per goderselo nello splendore della next-gen.

E' pur vero che adesso le PS5 si trovano abbastanza facilmente ma le vendite di Horizon Forbidden West non sembrano aumentare, oscurate anzi da quelle di God of War Ragnarok che continua a vendere molto bene in tutti i principali mercati. Qual è secondo voi il motivo dietro al mancato ampio successo del gioco di Guerrilla? Discutiamone (civilmente) qui sotto nei commenti.