Perché Indiana Jones e l'Antico Cerchio è in prima persona? Lo spiega MachineGames

Con il primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio abbiamo avuto conferma che il nuovo titolo realizzato da MachineGames utilizzerà la visuale in prima persona. Una scelta che potrebbe non incontrare il gusto di alcuni, ma sappiamo bene come lo studio di Wolfenstein sia specializzato nella realizzazione di titoli in soggettiva.

Questo è proprio ciò che MachineGames ha voluto sottolineare nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com. Spiegando le motivazioni per cui il team ha optato per questa scelta di design, il game director Jerk Gustafsson ha così dichiarato:

"Il gameplay in prima persona fa parte del DNA di MachineGames e volevamo vedere come potevamo usarlo per creare un'esperienza davvero coinvolgente mettendoci nei panni dell'archeologo più famoso al mondo. Inoltre distingue il nostro gioco da molti altri titoli di azione e avventura, rendendolo un'esperienza unica che non puoi trovare da nessun'altra parte". Ciò non vuol dire che vedremo poco il nostro archeologo: "Tuttavia, vogliamo comunque mostrare Indy il più possibile, in modo da avere un flusso continuo tra il gameplay in prima persona e le azioni, gli eventi e i filmati in terza persona".

Il design director Jens Andersson ha poi così aggiunto: "Il nostro gioco ti mette nei panni di un eroe iconico. Dato che lo faremo principalmente in prima persona, hai la possibilità di diventare veramente Indy. La prima persona ti rende parte di questo mondo, permettendoti di esplorare e sperimentare le cose in modo più intimo. Cosa farai quando ti lancerai in questa avventura con il tuo ingegno e la tua frusta? Il mondo di Indiana Jones è pieno di misteri dietro ogni angolo, dove corri contro il tempo e sconfiggi i tuoi nemici mentre dai la caccia agli artefatti". ​

Per ulteriori dettagli sul nuovo gioco di MachineGames vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.