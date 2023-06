Perché Ken Levine non sta facendo Bioshock 4? Lo spiega l'autore in persona

Non sappiamo con esattezza qual è lo lo status dei lavori su Bioshock 4 a causa di report dalle informazioni contrastanti, ma una certezza ce l'abbiamo da tempo: Ken Levine, creatore di Bioshock, non sta lavorando al nuovo episodio della serie. Ed è lo stesso designer a spiegare perché si è allontanato dal brand.

Intervenuto al podcast Sacred Symbols, l'autore ha infatti spiegato di aver detto addio a Bioshock in quanto si sentiva "intrappolato" dal successo della serie e che, nel tentativo di renderla un blockbuster in stile Call of Duty, stava divenendo "il peggior nemico di sé stesso", motivo per cui ha ritenuto necessario cambiare aria e concentrarsi su qualcosa di completamente nuovo una volta terminati i lavori sul terzo capitolo, Bioshock Infinite.

"Volevo creare un blockbuster sul modello di Call of Duty, dunque gran parte di Bioshock Infinite è stata progettata per attirare l'attenzione di un pubblico ancora più vasto", ha ammesso Levine, aggiungendo che "uno dei motivi principali per cui ho smesso di fare giochi di Bioshock è perché non ti puoi appoggiare sempre sulla stessa cosa, non puoi competere di nuovo con te stesso". Chiarendo quest'ultimo punto, il designer spiega che il voler continuare sempre a sfidare se stesso nel tentativo di fare sempre meglio del progetto precedente stava diventando malsano, e così realizzare nuovi Bioshock non è stato più un divertimento come agli inizi.

E' anche per questi motivi che Ken Levine ha iniziato i lavori su Judas, annunciato nel corso dei The Game Awards 2022. Insomma, per il noto game designer Bioshock ormai rappresenta il passato.