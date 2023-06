Perché Lies of P è stato rinviato a settembre? Lo spiegano gli sviluppatori

In occasione del Summer Game Fest 2023 è stata confermata la data d'uscita di Lies of P, che farà il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 19 settembre e, dunque, in lieve ritardo rispetto ai piani iniziali.

Lies of P era infatti atteso per agosto 2023, ma il publisher Neowiz e lo sviluppatore Round8 hanno deciso di posticipare il lancio di qualche settimana. Attraverso un comunicato ufficiale, gli sviluppatori spiegano i motivi che li hanno spinti a prendersi un po' più di tempo per perfezionare il promettente Action/RPG Soulslike ispirato alla favola di Pinocchio.

"Cari futuri cittadini di Krat, ci auguriamo che vi sia piaciuto l'ultimo trailer di Lies of P mostrato al Summer Game Fest. Siamo impazienti di vedervi all'opera tutti quanti sulla nuova demo, mentre esplorate la nostra città un tempo opulenta e ne scoprite gli oscuri segreti che contiene. Alcuni di voi potrebbero aver notato che la data ufficiale del 19 settembre è leggermente dopo l'iniziale finestra di lancio per agosto che avevamo annunciato in precedenza. Il team sentiva di aver bisogno di qualche settimana in più per apportare gli ultimi ritocchi al gioco e per offrire la miglior esperienza possibile al lancio. Grazie per la vostra comprensione ed aspettiamo il vostro arrivo all'Hotel Krat", questo il comunicato degli autori.

Si dovrà aspettare un po' di più, ma se non altro adesso c'è una data definitiva, giusto in tempo per gli ultimi giorni dell'estate. Intanto potete provare la demo di Lies of P, così da farvi subito una prima impressione sul gioco ed ingannare l'attesa.