Perché Link non parla in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? E' un peccato!

Perché Link di The Legend of Zelda non parla mai? I fan della serie lo sanno bene, Link non ha mai parlato in nessun gioco e non fa eccezione Tears of the Kingdom, dove il protagonista dell'avventura non si esprime nemmeno con una sillaba.

Ma dietro a questa scelta c'è una motivazione ben precisa, che potrebbe apparire decisamente controcorrente in un mercato che vede spesso personaggi dei videogiochi doppiati da star di Hollywood o interpretati da attori e attrici di fama mondiale.

Eiji Aonuma, produttore della serie The Legend of Zelda ha più volte sottolineato come il mutismo di Link in The Legend of Zelda contribuisca a donare al personaggio "aria di orgogliosa indipendenza, una componente assolutamente fondamentale del suo carattere."

Simili le dichiarazioni di Shigeru Miyamoto, il quale afferma che "tutti devono potersi immedesimare in Link e per questo il personaggio non ha mai parlato, così da aumentare il senso di immedesimazione e coinvolgimento dei giocatori."

Una caratteristica unica di Link che potrebbe diventare un (relativo) problema se mai Nintendo Pictures deciderà di produrre un film su The Legend of Zelda... ma in fondo, non sarebbe certo la prima volta che vediamo sul grande schermo un personaggio che non parla e capace ugualmente di riscuotere un grande successo di pubblico e critica. Scelte artistiche (e stilistiche) a parte è un vero dispiacere comunque non aver mai sentito uno dei nostri bravissimi doppiatori prestare la sua voce a Link.