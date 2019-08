Ecco perché Lost Soul Aside non era presente a ChinaJoy 2019

Nella mattinata di oggi si è tenuta la conferenza PlayStation alla ChinaJoy 2019, importante manifestazione cinese dedicata alla tecnologia di consumo. Come annunciato, e come vi abbiamo mostrato sul nostro sito Sony ha mostrato i trailer di sette giochi relativi al programma China Hero Project.

C'era però un grande assente che i fan hanno subito notato: si tratta di Lost Soul Aside, l'Action RPG dell'autore Yang Bing, ispirato a Final Fantasy XV. Il gioco aveva impressionato in alcuni buoni trailer e demo mostrate nel corso del tempo, ed in molti si aspettavano una sua presenza e magari un suo reveal più approfondito durante la manifestazione cinese, anche per via dei continui ritardi che ha subito.

Così purtroppo non è stato, ma la stessa Sony ha voluto chiarire i motivi dell'assenza del gioco, svelando che il team di sviluppo ha preferito rimanere concentrato sul lavoro. Ecco le dichiarazioni di Sony: "Il team è cresciuto molto dall'anno scorso, e piuttosto che pensare a una demo per la ChinaJoy 2019 hanno scelto di concentrarsi completamente sullo sviluppo del gioco. Rispettiamo molto l'autore Yang Bing e il suo gruppo, e lo sviluppo richiede tempo."

Ecco svelato il mistero dunque, anche se Sony non ha chiarito poi quando effettivamente potremo sapere di più sul gioco. Che ne pensate?