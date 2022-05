Perché i mattoncini LEGO si chiamano così, cosa vuol dire?

Con uno storico che risale al lontano 1932, anno in cui un falegname danese (Ole Kirk Christiansen) iniziò a fabbricare balocchi in legno, la società nota come LEGO è oggi considerabile la più grande realtà produttrice di giocattoli in tutto il mondo. Ma cosa significa esattamente il nome che appare sull’iconico logo a sfondo rosso dell’azienda?

Il termine LEGO, che ricordiamo essere stato adottato già dai primi anni di attività, deriva dall’espressione danese "leg godt", che si traduce letteralmente con la frase "gioca bene". Il nome in questione assunse un significato più radicato nel '49, quando la ditta iniziò a produrre una prima versione in plastica dei famosi mattoncini a incastro destinati al successo globale. Da un punto di vista etimologico, infatti, la radice indoeuropea leg- racchiude al suo interno l'idea del raccogliere e del mettere insieme, entrambi concetti in linea con il gioco basato sulle costruzioni.

