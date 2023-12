Perché Metal Gear Rising Revengeance 2 non è mai diventato realtà?

Pubblicato nel febbraio del 2013 grazie agli sforzi congiunti di Konami e PlatinumGames, Metal Gear Rising Revengeance è considerato uno degli spin-off più unici e particolari della serie di Metal Gear: abbandonato lo stealth, l'opera ha infatti abbracciato un approccio puramente Stylish Action altamente spettacolare.

L'avventura è uno spin-off ambientato nel 2018, quattro anni dopo i fatti di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e che vede Raiden come protagonista principale, in lotta contro l'organizzazione terroristica Desperado Enforcement LLC. Tuttavia, nonostante gli apprezzamenti dei fan e un'accoglienza positiva dalla stampa internazionale dell'epoca, Metal Gear Rising non ha mai dato il via a una propria serie. Si era accesa qualche speranza in occasione del decimo anniversario di Metal Gear Rising, tuttavia nessun annuncio in merito a nuovi prodotti legati allo spin-off sono stati fatti, nemmeno in ottica Remake o Remastered per le piattaforme attuali.

Perché non è mai stato fatto un Metal Gear Rising Revengeance 2? Difficile dare una risposta chiara al quesito visto che né Konami, né PlatinumGames si sono soffermati più di tanto sul futuro della serie. Non è chiaro nemmeno se si tratti di una questione di vendite poco soddisfacenti, considerato che, secondo le stime, Metal Gear Rising dovrebbe aver venduto 6.550.000 copie calcolando tutte le versioni pubblicate (PS3, Xbox 360 e PC). L'ipotesi più probabile è che, molto semplicemente, Konami e PlatinumGames non hanno mai avuto intenzione di creare seguiti per l'avventura di Raiden: forse perché troppo lontano dallo stile tipico di Metal Gear, forse perché dotato di una storia sostanzialmente autoconclusiva, nel decennio successivo all'uscita del gioco originale nessuno ha sentito il bisogno di dare vita a un secondo episodio che a questo punto potrebbe non divenire mai realità. PlatinumGames si è poi concentrata su molti altri progetti dopo la pubblicazione di Metal Gear Rising, che per lo studio nipponico è sembrato così un capitolo chiuso.

Negli ultimi anni, inoltre, il franchise di Metal Gear è stato sostanzialmente fermo, ritornato in auge solo con la pubblicazione della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 e con l'annuncio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Nulla vieta a Konami di includere anche Metal Gear Rising in eventuali futuri volumi della Master Collection, tuttavia progetti del tutto inediti non sembrano affatto all'orizzonte. Nemmeno quando nel corso del 2022 Metal Gear Rising ha spopolato grazie ai meme, guadagnando così una rinnovata grande popolarità tra i fan, Konami ha colto la palla al balzo per un ritorno in scena del gioco in una nuova veste.

Insomma, Metal Gear Rising Revengeance sembra destinato a restare un caso isolato all'interno del franchise, anche se il detto "mai dire mai" resta sempre valido. Vi sarebbe piaciuto giocare un secondo capitolo?