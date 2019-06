Perchè Metroid Prime 4 per Nintendo Switch non è apparso all'E3 2019?

Sappiamo che il progetto Metroid Prime 4 ha subito una battuta di arresto alla fine dello scorso anno e lo sviluppo è stato completamente riavviato, con il supporto di Retro Studios, a gennaio 2019. In molti però si sono chiesti come mai non sia stato mostrato nulla all'E3 di Los Angeles, neanche un brevissimo teaser o un nuovo logo.

A spiegare la situazione è Yoshihito Ikebata, attualmente al lavoro sia su Metroid Prime 4 che su Luigi's Mansion 3 come consulente del team Next Level Games. Il producer fa sapere che a suo avviso quest'anno Nintendo ha deciso di dare spazio a tre titoli: Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons e Pokemon Spada e Scudo, parlare di Metroid Prime 4 avrebbe dunque potuto distogliere l'attenzione dai giochi citati.

Al momento, in ogni caso sembra che non ci siano sostanziali novità su Metroid Prime 4, Ikebata si dice convinto del fatto che "non appena ci sarà qualcosa da mostrare, lo faremo, senza troppi indugi". Difficile dire quando uscirà Metroid Prime 4, con lo sviluppo ripartito da pochissimi mesi, è improbabile che il gioco possa vedere la luce nel 2020.