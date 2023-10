Perché Microsoft ha inventato Xbox? C'è un motivo ben preciso e riguarda la PS1

Oggi Xbox è uno dei nomi più noti e riconosciuti all'interno dell'intero panorama videoludico. La storia delle piattaforme gaming di Microsoft inizia nel lontano 2001, anno in cui l'originale Xbox fece il suo esordio negli USA per poi sbarcare nel resto del mondo durante il 2002.

Conosciamo chi ha inventato l'Xbox, ma vi siete mai chiesti perché Microsoft decise di crearla entrando così nel mercato console che fino a quel momento non aveva mai preso in considerazione?



Uno dei motivi che hanno spinto il colosso di Redmond verso questa strada è stato l'incredibile successo della prima PlayStation: preoccupata dall'impatto avuto dalla console Sony sul mercato, talmente importante da causare ripercussioni commerciali negative persino nel settore computer di cui Microsoft era un leader, nel 1999 l'azienda decise dunque di produrre la propria piattaforma gaming non solo per creare un'alternativa ai sistemi già esistenti, ma anche per capitalizzare sul successo sempre più crescente dell'industria videoludica.

In aggiunta, un altro obiettivo della compagnia era anche di diversificare la propria produzione interna muovendosi verso nuovi ambiti tecnologici e, di conseguenza, aprendosi ad un pubblico ancora più ampio. Il resto è storia, con il marchio Xbox giunto alla sua quarta generazione grazie ad Xbox Series X/S. E per restare sempre in tema, sapete qual è il significato e l'origine del nome Xbox?